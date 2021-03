Utah Jazz | paura in volo | motore in fiamme e atterraggio d’emergenza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Una tragedia sfiorata per gli, squadra dell’NBA. Ildell’aereo è andato ine c’è stato unSono stati attimi di terrore quelli vissuti dagli, squadra NBA prima in Western Conference. Poco dopo il decollo in aereo, uno stormo di uccelli ha provocato l’esplosione delsinistro, che L'articolo proviene da Inews.it.

Momenti di grande paura risolti fortunatamente per il meglio per gli. Martedì la squadra è partita da Salt Lake City con il proprio charter destinazione Memphis per la partita contro i Grizzlies, ma poco dopo il decollo l'aereo è stato costretto a un ...Non è iniziata nel migliore dei modi la trasferta deglia Memphis dove la miglior squadra della Lega giocherà questa notte. Attimi di paura, infatti, hanno accompagnato la franchigia di Salt Lake City quando l'aereo che trasportava la squadra è ...(ANSA) - ROMA, 31 MAR - "Che bella giornata!" ha twittato Rudy Gobert, il lungo francese di Utah Jazz, la formazione capolista della Western Conference in Nba, dopo la grande paura che si è preso ...L'aereo che stava trasportando gli Utah Jazz a Memphis ha colpito uno stormo di uccelli che ha danneggiato e incendiato un motore, generando panico a bordo Attimi di paura e di tensione per gli Utah J ...