Rudy Reale | l’ultima vittima del Covid tra gli addetti in prima linea nei supermercati | “Aveva trasformato il punto vendita in una famiglia”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Riccardo lavorava al Carrefour Express di via Po, al Nomentano.era direttore delTodis in zona Marconi. Sono due lavoratori deidi Roma che hanno perso la vita, nel giro degli ultimi giorni, a causa del coronavirus. Storie che diventano simbolo di una categoria infila, che non si è mai fermata, nemmeno nel periodo di lockdown totale dellavera del 2020.in ordine di tempo è proprio, 61 anni, originario di Sora (in provincia di Frosinone).già perso la moglie, ora lui lascia due figli, Claudia e Michele. “La sua generosità e la sua umanità – lo ricordano sul profilo facebook del...

Advertising

zazoomblog : Rudy Reale l’ultima vittima del Covid tra gli addetti in prima linea nei supermercati: “Aveva trasformato il punto… - TG24info : Sora - Si è spento Rudy Reale direttore del Todis Marconi - Sora24it : Ci ha lasciato Rudy Reale - AriannaVacante : Tra Rudy e la Pettinelli invece è amore platonico?? (con Arisa è reale) #Amici20 #Amici2020 - BlakelyRyder : . chiaro l'ordine #mediaset di fomentare le risse ad ogni reality e talent perché agli spettatori piace (l'audienc… -

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Reale

Il Fatto Quotidiano

... commesso Carrefour, deceduto l'altro ieri per Covid - 19: e oggi perde la sua battaglia contro questa malattia il il direttore del Todis di viale Marconi,. Sono tantissimi i lavoratori ...Invisibili per i vaccini , ma sempre a rischio contagio. Sono i lavoratori del commercio., direttore del Todys di viale Marconi , è morto per Covid . Dopo aver perso la moglie, lascia ora due figli: Claudia e Michele, che dovranno andare avanti senza genitori. I funerali si ...Riccardo lavorava in un punto vendita nel quartiere Nomentano, mentre Rudy dirigeva un supermercato in zona Marconi ... ben prima che gli effetti della zona rossa si manifestino realmente”, è il ...Si è spento ieri, 30 marzo, presso l’ospedale Lazzaro Spallanzani, Rudy Reale originario di Sora e direttore del Todis Marconi di Roma. Aveva 61 anni. I funerali saranno officiati domani, ...