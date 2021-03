Rissa in provincia di Varese: 17 provvedimenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) 17 ragazzi sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito delle indagini sulla maxi Rissa di Gallarate dell'8 gennaio. Maxi Rissa a Gallarate, 17 misure cautelari: 15 persone sono minori su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) 17 ragazzi sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito delle indagini sulla maxidi Gallarate dell'8 gennaio. Maxia Gallarate, 17 misure cautelari: 15 persone sono minori su Notizie.it.

Advertising

MarioRo22315926 : RT @TgrRai: Maxi rissa a Fiumicino, in provincia di Roma. Due comitive di giovanissimi prima si sono scambiati insulti sui social poi si so… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Maxi rissa a Fiumicino, in provincia di Roma. Due comitive di giovanissimi prima si sono scambiati insulti sui social poi si so… - giuliog : RT @TgrRai: Maxi rissa a Fiumicino, in provincia di Roma. Due comitive di giovanissimi prima si sono scambiati insulti sui social poi si so… - TgrRai : Maxi rissa a Fiumicino, in provincia di Roma. Due comitive di giovanissimi prima si sono scambiati insulti sui soci… - DamatoRicardo : RT @gabrillasarti2: Raffiche di furti e crimini, nel mio paese?? in provincia di Genova, scippi, rissa fra puscher, furto a pensionato in a… -