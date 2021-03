Returnal in un nuovo video gameplay dedicato alle mostruosità che vivono su Atropos (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'uscita della nuova esclusiva PlayStation 5 dello studio finlandese Housemarque chiamata Returnal si avvicina, con somma gioia dei fan che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul gioco. Dopo che lo studio di sviluppo ha annunciato che il gioco è entrato nella fase gold, un nuovo video gameplay ci mostra nuove scene. Durante la notte, Sony Japan ha caricato un nuovissimo trailer di Returnal. Sebbene sia chiaramente inteso per un mercato giapponese, il trailer si chiama "Loops" e mostra un sacco di nuovo gameplay, comprese nuove armi che Selene può brandire nei suoi sforzi per rompere il ciclo: il video inoltre ci consente di dare un'occhiata ad alcuni dei nemici che Selene incontrerà nel suo lungo viaggio. "Dopo un atterraggio d'emergenza su un ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'uscita della nuova esclusiva PlayStation 5 dello studio finlandese Housemarque chiamatasi avvicina, con somma gioia dei fan che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul gioco. Dopo che lo studio di sviluppo ha annunciato che il gioco è entrato nella fase gold, unci mostra nuove scene. Durante la notte, Sony Japan ha caricato un nuovissimo trailer di. Sebbene sia chiaramente inteso per un mercato giapponese, il trailer si chiama "Loops" e mostra un sacco di, comprese nuove armi che Selene può brandire nei suoi sforzi per rompere il ciclo: ilinoltre ci consente di dare un'occhiata ad alcuni dei nemici che Selene incontrerà nel suo lungo viaggio. "Dopo un atterraggio d'emergenza su un ...

