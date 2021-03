Ragazza di 20 anni sventa un rapina | i ladri si vendicano così

Leggi su chenews

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Una poveradi soli 20si è ritrovata vittima della vendetta di alcunidopo aver fatto saltare un loro colpo. Auto dellabruciata (Google Images)In uno momentotragico per il nostro paese ricevere un furto per molti commercianti può essere la spinta finale per il fallimento. Tre malviventi a Roma, nel quartiere Centocelle, hanno provato a forzare la saracinesca di un concessionario di moto. Fortunatamente per il proprietario di questa attività, una bravadel posto si è trovata a rincasare proprio in quel momento. La giovane di 20, figlia di due genitori stimati nella zona, sentendo dei rumori ha subito voluto avvertire il proprietario del concessionario. L’attività si trova in Via dei Glicini, una strada ...