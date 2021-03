Perché Sì, un contest per comunicare l’importanza di tutte le altre vaccinazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milioni di italiani sperano di vaccinarsi quanto prima per prevenire i rischi connessi all’infezione da Sars-Cov-2 ma non bisogna dimenticare anche le altre basilari vaccinazioni. Questo il messaggio alla base di PerchéSì 2021, la terza edizione del contest e hackathon promosso da Sanofi Pasteur, divisione vaccini della casa farmaceutica. A inizio marzo si è aperta la call per le iscrizioni dei partecipanti (scuole di specializzazione in Igiene e sanità pubblica, giovani comunicatori, designers, startuppers) che si concluderà solo a maggio. Successivamente, come prevede la roadmap del progetto, i partecipanti saranno aggregati in team multidisciplinari, con l’obiettivo di sviluppare le migliori idee creative per ricordare -in particolare alla popolazione oltre che agli addetti ai lavori, che è necessario, anche nella ... Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milioni di italiani sperano di vaccinarsi quanto prima per prevenire i rischi connessi all’infezione da Sars-Cov-2 ma non bisogna dimenticare anche lebasilari. Questo il messaggio alla base diSì 2021, la terza edizione dele hackathon promosso da Sanofi Pasteur, divisione vaccini della casa farmaceutica. A inizio marzo si è aperta la call per le iscrizioni dei partecipanti (scuole di specializzazione in Igiene e sanità pubblica, giovani comunicatori, designers, startuppers) che si concluderà solo a maggio. Successivamente, come prevede la roadmap del progetto, i partecipanti saranno aggregati in team multidisciplinari, con l’obiettivo di sviluppare le migliori idee creative per ricordare -in particolare alla popolazione oltre che agli addetti ai lavori, che è necessario, anche nella ...

