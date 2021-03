Pd | Tinagli | ' a partire da noi | battaglia per spazio alle donne'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Noi siamo un partito, sappiamo fare autocritica, ci facciamo carico di cambiare, ma non mi sembra che in altri partiti la situazione sia migliore. Siamo qui per fare le battaglie, adai noi, dal Pd, per creare". Lo ha detto Irenea Oggi è un altro giorno.