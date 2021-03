Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021: arrivano una modella e una campionessa (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuovi concorrenti Isola dei Famosi 2021, chi sono? In Honduras, durante la nuova puntata, dovrebbero sbarcare una modella e una campionessa. Nuovi concorrenti per l’Isola dei Famosi 2021 che torna in onda giovedì 1° aprile, in prima serata su canale 5, con una nuova puntata durante la quale, sulle spiagge dell’Honduras, dovrebbero arrivare due nuove L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 31 marzo 2021)dei, chi sono? In Honduras, durante la nuova puntata, dovrebbero sbarcare unae unaper l’deiche torna in onda giovedì 1° aprile, in prima serata su canale 5, con una nuova puntata durante la quale, sulle spiagge dell’Honduras, dovrebbero arrivare due nuove L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

AIVids : ???? #Rapporto di mercato Intelligenza Artificiale in Aviation | Struttura della catena industriale, caratteristiche… - unpooverthetop : comunque non ho capito perché stanno facendo entrare tutti questi concorrenti nuovi #isola #isoladeifamosi - ialwaysbeenslut : RT @iamcamma1: Strategia per distruggere le Rosmello. Dayane era sempre prima al televoto, e Rosalinda era più forte di Tommaso e gli altri… - riccardofasan15 : RT @mattino5: Chi sta per sbarcare sull'#Isola?! ?? In arrivo nuovi concorrenti che conosciamo molto bene... #Mattino5 ?? - lustformadness : RT @iamcamma1: Strategia per distruggere le Rosmello. Dayane era sempre prima al televoto, e Rosalinda era più forte di Tommaso e gli altri… -