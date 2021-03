Non camminate a testa in giù, imparate a disobbedire (Di mercoledì 31 marzo 2021) – “L’Italia è quel paese in cui una parte della popolazione sarebbe pronta a camminare a testa in giù con le mani se domani il governo l’ordinasse, senza farsi alcuna domanda, e qualcuno lo riterrebbe giusto”. Lo scrive Stefano Burbi su Facebook. Il guaio è che i genitori insegnano ai figli a obbedire. Lo stesso fa la scuola, lo stesso fa la chiesa, lo stesso faceva il servizio militare. Non è importante cercare di sapere qual è la verità, è importante soltanto obbedire. Per fortuna, io ho avuto genitori che mi hanno insegnato a disobbedire. (Ard) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021) – “L’Italia è quel paese in cui una parte della popolazione sarebbe pronta a camminare ain giù con le mani se domani il governo l’ordinasse, senza farsi alcuna domanda, e qualcuno lo riterrebbe giusto”. Lo scrive Stefano Burbi su Facebook. Il guaio è che i genitori insegnano ai figli a obbedire. Lo stesso fa la scuola, lo stesso fa la chiesa, lo stesso faceva il servizio militare. Non è importante cercare di sapere qual è la verità, è importante soltanto obbedire. Per fortuna, io ho avuto genitori che mi hanno insegnato a. (Ard)

