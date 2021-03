Moriero | «Juve-Inter del ’98? Finisce col rigore non dato a Ronaldo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Francescoricorda la gara ancora oggi contestatissima trantus nel 1998 con lo scontro Iuliano-Francesco, ex esterno dell’, ricorda a Radio Nerazzurra la gara del famoso scontro trae Iuliano nel 1998. «Sicuramente la partita di campionato contro lantus perché al Mondiale siamo usciti sui calci dianche se meritavamo di vincere. Però perdere ai calci dici può stare. Contro lantus secondo me è stata un po’ falsata perché magari poi ti ripeto il problema non è stata quella partita ma ci sono state tante gare, tanti episodi in quell’anno che hanno fatto sì che lapotesse recuperare tantissimi punti e quella ...