Monopoli-Palermo, Scienza non ci sta: “Giocare con i rosanero scelta illogica, Covid devastante” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Covid ci sta devastando, non so in che condizioni psicofisiche saremo.Queste le parole piuttosto franche di Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli intervenuto in merito alla complicata situazione interna che l'ambiente pugliese sta affrontando a causa del Covid 19. Il virus aveva colpito la compagine biancoverde già nel corso dell'inverno, facendo poi scoppiare un altro focolaio di contagi nelle ultime settimane. Questo il motivo del rinvio della sfida contro il Palermo prevista inizialmente per sabato 20 marzo. Nel corso di una diretta streaming avviata dallo stesso profilo Instagram del Monopoli, il tecnico Scienza ha spiegato gli ascoltatori come il coronavirus stia influendo sulla stagione della sua squadra e sull'intero campionato. Ecco le sue parole, legate ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilci sta devastando, non so in che condizioni psicofisiche saremo.Queste le parole piuttosto franche di Giuseppe, tecnico delintervenuto in merito alla complicata situazione interna che l'ambiente pugliese sta affrontando a causa del19. Il virus aveva colpito la compagine biancoverde già nel corso dell'inverno, facendo poi scoppiare un altro focolaio di contagi nelle ultime settimane. Questo il motivo del rinvio della sfida contro ilprevista inizialmente per sabato 20 marzo. Nel corso di una diretta streaming avviata dallo stesso profilo Instagram del, il tecnicoha spiegato gli ascoltatori come il coronavirus stia influendo sulla stagione della sua squadra e sull'intero campionato. Ecco le sue parole, legate ...

