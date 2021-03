Moncalieri sottoscrive il Manifesto della comunicazione non ostile

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dieci principi, uno stile di vita:ha aggiunto la sua firma alle 300 già presenti sotto ilnon. Un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza delle parole nei social network partita dall’associazione Parole O Stili, a cui stanno aderendo centinaia di città in tutta Italia e diversi esponentipolitica nazionale. “L’intento è quello di fornire agli utenti dei social un’occasione per riflettere sullo stile con cui stanno sul web – spiega l’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Laura Pompeo – responsabilizzandoli nella scelta delle parole che utilizzano, partendo dal presupposto che in particolare i social network, pur essendo luoghi virtuali, non sono un porto franco, ma il centro in cui si incontrano persone ...