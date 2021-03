Maria non ce l’ha fatta: lascia un bimbo di 4 mesi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dramma nel pomeriggio di ieri in Campania: in Via Don Mimì Galluccio, improvvisamente, i passanti hanno notato il corpo di una donna in strada. I residenti della zona si sono precipitati a chiamare i soccorsi, secondo quanto affermano i colleghi de “ilmeridianonews”. Il corpo della giovane Maria era avvolto in una pozza di sangue e riverso sull’asfalto. La vittima è Maria Vecchione, una donna di appena 40 anni. L’intera Comunità di Marano è sotto choc per la tragedia avvenuta in maniera così inaspettata. Sembrava un pomeriggio come tanti, regnava la tranquillità. Poi il dramma, la tragedia: i soccorsi che arrivano velocemente sul posto (Carabinieri, 118 e ambulanza giungono a Marano), ma è ormai già troppo tardi. Il volo dal balcone è stato infatti fatale per Maria, che lascia un bimbo di 4 ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dramma nel pomeriggio di ieri in Campania: in Via Don Mimì Galluccio, improvvisamente, i passanti hanno notato il corpo di una donna in strada. I residenti della zona si sono precipitati a chiamare i soccorsi, secondo quanto affermano i colleghi de “ilmeridianonews”. Il corpo della giovaneera avvolto in una pozza di sangue e riverso sull’asfalto. La vittima èVecchione, una donna di appena 40 anni. L’intera Comunità di Marano è sotto choc per la tragedia avvenuta in maniera così inaspettata. Sembrava un pomeriggio come tanti, regnava la tranquillità. Poi il dramma, la tragedia: i soccorsi che arrivano velocemente sul posto (Carabinieri, 118 e ambulanza giungono a Marano), ma è ormai già troppo tardi. Il volo dal balcone è stato infatti fatale per, cheundi 4 ...

Advertising

Pontifex_it : Maria non è solo il ponte tra noi e Dio, è di più: è la strada che Dio ha percorso per giungere a noi ed è la strad… - fattoquotidiano : Ergastolo ostativo, Maria Falcone: “Non indebolire norme costate sangue”. Salvatore Borsellino: “Così è una resa al… - visitmuve_it : «[...] forse nel silenzio di Venezia c'è qualcosa che non può essere in nessun altro silenzio [...] una sorta di re… - FFucsia : RT @imalexiareds: aka oltre ad esse bistrattato da maria ed il pongo che ci sta dietro, è bistrattato anche qui su twitter dove non lo si p… - rootlives_ : RT @rootlives_: Maria De Filippi non ci da il trono saffico? Sara vi dará il trono saffico. Prossimamente una nuova Twitter AU. 3 ship. 3… -