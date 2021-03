Le previsioni meteo di giovedì 1 aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) – Cielo sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Bella giornata al Sud con temperature fino a 24 gradi. – Giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti e temperature miti con le massime che raggiungeranno i 27 gradi al Centro e al Nord. Nord – Cielo sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti Sulle regioni settentrionali insiste l’alta pressione che garantirà una nuova giornata all’insegna del bel tempo con ampi soleggiamenti su tutto il settore. Le temperature faranno registrare un considerevole aumento con le massime che raggiungeranno i 27 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali Giornata all’insegna del bel tempo anche sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 27 ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 31 marzo 2021) – Cielo sereno al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Bella giornata al Sud con temperature fino a 24 gradi. – Giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti e temperature miti con le massime che raggiungeranno i 27 gradi al Centro e al Nord. Nord – Cielo sereno sulle regioni settentrionali con ampi soleggiamenti Sulle regioni settentrionali insiste l’alta pressione che garantirà una nuova giornata all’insegna del bel tempo con ampi soleggiamenti su tutto il settore. Le temperature faranno registrare un considerevole aumento con le massime che raggiungeranno i 27 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali Giornata all’insegna del bel tempo anche sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 27 ...

