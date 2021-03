GP Doha, Vinales: “Vincere il primo GP è stato fantastico, dobbiamo ritrovare le stesse sensazioni” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Non vedo l’ora che arrivi questo weekend. Vincere il primo GP è stato fantastico, ma ancora più importante per me è stato il feeling che ho avuto con la moto, questa è la cosa che mi rende più felice”. Queste le parole di Maverick Vinales, che vuole confermarsi questa settimana nel GP di Doha dopo la vittoria del primo sullo stesso tracciato, quello di Losail. “Sono riuscito a lottare con gli altri piloti, è stata una gara particolarmente emozionante per tutti. dobbiamo ritrovare le stesse sensazioni e migliorare ulteriormente, soprattutto in partenza. Spingeremo al massimo”, aggiunge. primo anno da pilota nel team Yamaha per Fabio Quartararo: “Questa seconda gara a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Non vedo l’ora che arrivi questo weekend.ilGP è, ma ancora più importante per me èil feeling che ho avuto con la moto, questa è la cosa che mi rende più felice”. Queste le parole di Maverick, che vuole confermarsi questa settimana nel GP didopo la vittoria delsullo stesso tracciato, quello di Losail. “Sono riuscito a lottare con gli altri piloti, è stata una gara particolarmente emozionante per tutti.lee migliorare ulteriormente, soprattutto in partenza. Spingeremo al massimo”, aggiunge.anno da pilota nel team Yamaha per Fabio Quartararo: “Questa seconda gara a ...

Advertising

motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Vinales scalpita per Doha: 'Non vedo l'ora di correre: ho un feeling fantastico') è s… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Vinales scalpita per #Doha: 'Non vedo l'ora di correre: ho un feeling fantastico' - Gazzetta_it : #MotoGP #Vinales scalpita per #Doha: 'Non vedo l'ora di correre: ho un feeling fantastico' - sportli26181512 : Vinales verso Doha: 'Grande feeling con la moto'. Quartararo: 'Ora 2^ chance importante': Vinales riparte dal succe… - infobetting : MotoGp Doha 2021, Vinales cerca la conferma -