(Di mercoledì 31 marzo 2021) Simone(e in generale tutta Lega) continuano a cercare di ostacolare il percorso del ddl Zan. Il senatore e nota figura di spicco del Family Day ha criticato fortemente lae oggi è arrivata la risposta (perfetta) di. “Questa mattina mi sveglio con le dichiarazioni del senatoreche ci spiega il concetto di priorità ed io vorrei proprio entrare nel merito delle priorità del senatore e del ddl Zan. Partiamo dal principio: che cos’è il ddl Zan? Il ddl Zan è un disegno diche attua nuove misure di prevenzione e di contrasto alla discriminazione ed alla violenza per motivi fondati sul sesso, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e la disabilità. In sostanza, dà più diritti a chi non ne ha. Il senatore ...

StraNotizie : Fedez difende la legge contro l’omofobia e attacca Pillon: il discorso da applausi - AnthonyFesta86 : RT @BITCHYFit: Fedez difende la legge contro l’omofobia e attacca Pillon: il discorso da applausi - Pluviophile_G : RT @BITCHYFit: Fedez difende la legge contro l’omofobia e attacca Pillon: il discorso da applausi - BITCHYFit : Fedez difende la legge contro l’omofobia e attacca Pillon: il discorso da applausi - trasheska : ma diamo il paese in mano a Fedez che in un anno ha costruito una terapia intensiva contro il covid, ha creato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez difende

Naturalmente in casa Ferragnez in questi ultimi giorni la scena è tutta di Vittoria, ma anche il fratello maggiore Leone sibene. Del resto mamma Chiara Ferragni e papàsono seguitissimi, insieme hanno un esercito di fan e ogni post colleziona un numero infinito di like e di commenti. La secondogenita è nata ...Chissà se la piccola di casa somiglia più ao alla Ferragni. Lo stile però, siamo sicuri che ... Ma dopo tante critiche, c'è anche chil'influencer: " È il costo delle tutine firmate. Se ...In passato Valentina Ferragni è stata vittima di bodyshaming e più volte si è difesa sui social manifestando il proprio ... seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Sui social l’influencer ha ...(leggo.it) Il post di Chiara Ferragni Così, un anno dopo la raccolta fondi record messa in piedi con Fedez per realizzare un nuovo reparto di terapia intensiva a Milano in piena emergenza Covid, ...