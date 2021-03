Esclusiva ReteCalcio – Di Nardo | ”Il Napoli punta su Kamara | Stengs e Koopmeiners Su Insigne e Gattuso…”

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Marco Di, giornalista di CalcioToday.it, ha rilasciato -in- una lunga intervista a.Net spaziando dall’Italia di Mancini aldi Gattuso fino ad Aurelio De Laurentiis che – secondo il suo parere- punterà a ringiovanire la rosa e ad abbassare il monte ingaggi. Per questo, ildel Marsiglia edell’Az Alkmaar per la difesa. Per quanto concerne il centrocampo, dovrebbe uscire Lobotka come anche Bakayoko. Il Club azzurro avrebbee nel mirinodell’Az Alkmaar. Questo quanto detto da Di: Una valutazione sul lavoro di Mancini che sta riportando l’Italia a livelli internazionali che merita per la sua storia? ”Penso che Mancini stia facendo un ottimo ...