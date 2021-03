Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 1° aprile 2021 | Emre e Leyla a un passo dalla crisi di nervi

(Di mercoledì 31 marzo 2021)- Le ali deltorna giovedì 1°con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e nelleedsono due bombe a orologeria.- Le ali deltorna giovedì 1°su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e lechiariscono che il momento non è semplice per nessuno, e non fa eccezione una certa coppietta felice.infatti, che si trova alle prese con il nuovo lavoro all'autosalone, davvero poco entusiasmante e poco appagante, deve anche fare i conti con lo stress lavorativo della moglie, parecchio sotto pressione. E mentre Sanem è ancora alla disperata ricerca ...

- Ledel sogno torna giovedì 1° aprile 2021 su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e le anticipazioni chiariscono che il momento non è semplice per nessuno, e non fa eccezione ...Scopriamo le Anticipazioni di- Ledel sogno per le Puntate in onda dal 5 al 9 aprile 2021 su Canale 5 . Vediamo dunque insieme cosa succederà , il Riassunto e le Trame delle Puntate di- Ledel sogno ...Il suo personaggio è uno dei più amati in Daydreamer - Le ali del sogno, grazie ai suoi momenti divertenti siparietti che, seppur dettati dallo stress del licenziamento, costante paura di CeyCey, ...Le anticipazioni di DayDreamer svelano che Yigit corrompe Adra per denunciare Sanem a causa di una finta reazione allergica alle sue creme ...