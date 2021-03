Covid, tutta la Francia in zona rossa: scuole chiuse per tre settimane. Macron: «Con la variante inglese un’epidemia nell’epidemia» (Di mercoledì 31 marzo 2021) zona rossa in tutta la Francia. È quanto ha annunciato in serata il presidente Emmanuel Macron durante un intervento alla nazione trasmesso su tutti i canali tv. Tutte le misure contro il Coronavirus al momento in vigore a livello locale saranno dunque estese a tutto il Paese. Saranno chiusi tutti i negozi non classificabili come essenziali e sarà istituito il coprifuoco a partire dalle 19 in tutto il territorio francese. scuole chiuse Alla fine anche la Francia, dopo un anno di didattica in presenza, ricorre di nuovo alla chiusura delle scuole per combattere i contagi da Coronavirus. A partire dal prossimo martedì sono previste una settimana di didattica a distanza e poi due settimane di vacanze per tutti. Poi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021)inla. È quanto ha annunciato in serata il presidente Emmanueldurante un intervento alla nazione trasmesso su tutti i canali tv. Tutte le misure contro il Coronavirus al momento in vigore a livello locale saranno dunque estese a tutto il Paese. Saranno chiusi tutti i negozi non classificabili come essenziali e sarà istituito il coprifuoco a partire dalle 19 in tutto il territorio francese.Alla fine anche la, dopo un anno di didattica in presenza, ricorre di nuovo alla chiusura delleper combattere i contagi da Coronavirus. A partire dal prossimo martedì sono previste una settimana di didattica a distanza e poi duedi vacanze per tutti. Poi ...

