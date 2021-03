Coni: Dagnoni (Federciclismo), ‘autocandidatura Di Rocco non il massimo per la forma’ (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) – L’ex presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, scioglie le riserve per candidandosi alla guida del Coni contro l’attuale numero uno, Giovanni Malagò, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. “Avrebbe dovuto almeno parlarne con la sua federazione e chiedere l’appoggio. Non mi è piaciuto molto il suo approccio”. Lo dice all’Adnkronos il nuovo presidente della Fci, Cordiano Dagnoni. “Poi Renato lo conosciamo bene, conosciamo le sue capacità: ma la forma non è stata il massimo”. Quanto all’attuale presidente, “quando sono stato eletto mi ha accolto a braccia aperte -dice Dagnoni, che succede a Di Rocco dopo 16 anni di presidenza di quest’ultimo-, ma sono certo che giustamente lo faccia con tutti. Personalmente ho ottimi rapporti con ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) – L’ex presidente della, Renato Di, scioglie le riserve per candidandosi alla guida delcontro l’attuale numero uno, Giovanni Malagò, anche se manca ancora l’annuncio ufficiale. “Avrebbe dovuto almeno parlarne con la sua federazione e chiedere l’appoggio. Non mi è piaciuto molto il suo approccio”. Lo dice all’Adnkronos il nuovo presidente della Fci, Cordiano. “Poi Renato lo conosciamo bene, conosciamo le sue capacità: ma la forma non è stata il”. Quanto all’attuale presidente, “quando sono stato eletto mi ha accolto a braccia aperte -dice, che succede a Didopo 16 anni di presidenza di quest’ultimo-, ma sono certo che giustamente lo faccia con tutti. Personalmente ho ottimi rapporti con ...

