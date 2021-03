Colombe e uova di Pasqua molto particolari (e dove trovarle) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Va bene la tradizione, ma ogni tanto anche le feste comandate richiedono il brivido della novità. Se per voi il massimo della sperimentazione è la colomba senza uvetta e canditi, potrebbe essere arrivato il momento di allargare gli orizzonti. Quest’anno per Pasqua in circolazione ci sono proposte, tra uova di cioccolato e lievitati, interessanti e particolari. Per esempio, avete mai assaggiato un uovo di Pasqua che sembra rotto e incollato con l’oro? O una colomba (dolce) con l’aceto balsamico? E ancora, siete pronti a tagliare una fetta di soffice pasta e trovare carciofi o zafferano? Nella gallery abbiamo raccolto otto prodotti Pasquali che ci hanno davvero incuriosito. Per fare del bene, invece, ci sono le uova solidali. Wired. Leggi su wired (Di mercoledì 31 marzo 2021) Va bene la tradizione, ma ogni tanto anche le feste comandate richiedono il brivido della novità. Se per voi il massimo della sperimentazione è la colomba senza uvetta e canditi, potrebbe essere arrivato il momento di allargare gli orizzonti. Quest’anno perin circolazione ci sono proposte, tradi cioccolato e lievitati, interessanti e. Per esempio, avete mai assaggiato un uovo diche sembra rotto e incollato con l’oro? O una colomba (dolce) con l’aceto balsamico? E ancora, siete pronti a tagliare una fetta di soffice pasta e trovare carciofi o zafferano? Nella gallery abbiamo raccolto otto prodottili che ci hanno davvero incuriosito. Per fare del bene, invece, ci sono lesolidali. Wired.

