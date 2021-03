Capua a La7: “Virus non andrà via ma vaccino riduce trasmissione e azzera malattia. È prioritario proteggere per ordine di età” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Questo Virus purtroppo non andrà via e diventerà un Virus endemico, nel senso che ormai la sua circolazione è attiva in tutto il mondo. Ma il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione. Addirittura il vaccino Pfizer con una dose riduce dell’80% la trasmissione e con due dosi il 90%. Più vacciniamo le persone, più azzeriamo i decessi e più riduciamo la circolazione progressivamente”. Così, a “Dimartedì” (La7), la virologa Ilaria Capua risponde a una domanda del direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che le chiede se, vaccinandoci tutti, sparirà il coronaVirus. E spiega: “La circolazione virale non può essere azzerata ed è per questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Questopurtroppo nonvia e diventerà unendemico, nel senso che ormai la sua circolazione è attiva in tutto il mondo. Ma illala. Addirittura ilPfizer con una dosedell’80% lae con due dosi il 90%. Più vacciniamo le persone, più azzeriamo i decessi e più riduciamo la circolazione progressivamente”. Così, a “Dimartedì” (La7), la virologa Ilariarisponde a una domanda del direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che le chiede se, vaccinandoci tutti, sparirà il corona. E spiega: “La circolazione virale non può essereta ed è per questo ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Non si manda un pompiere a spegnere un incendio senza la tuta, gli operatori sanitari dev… - La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'In una situazione di emergenza bisogna mettere in sicurezza chi comanda, magari non tutto… - La7tv : #dimartedi Ilaria #Capua risponde ad Alessandro# Sallusti: 'Dovremo vaccinarci per tutta la vita? Il vaccino riduce… - SignorAldo : RT @La7tv: #dimartedi Covid, Ilaria Capua: 'Le minoranze etniche sono più a rischio. Questa è la pandemia delle diseguaglianze' https://t.c… - SignorAldo : RT @La7tv: #dimartedi Ilaria #Capua risponde ad Alessandro# Sallusti: 'Dovremo vaccinarci per tutta la vita? Il vaccino riduce la malattia,… -