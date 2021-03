Brasile, Bolsonaro entra il conflitto con le forze armate. Ora il “partito dei generali” vuole lasciarlo solo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Isolato per il suo insanabile negazionismo rispetto alla pandemia di coronavirus, criticato da chi prima scommetteva su di lui per la mancanza di capacità mostrata nel gestire crisi economica e sanitaria, e insicuro della rielezione nel 2022. Stretto all’angolo il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, attacca più che difendersi. E alla ricerca di conferme e di un sostegno cieco rispetto ai suoi desideri di controllo autoritario del paese, non ha esitato ad aprire la crisi anche con chi finora ha più di tutto garantito la sua permanenza al potere: le forze armate. Il capo dello Stato ha approfittato del rimpasto di governo nato dalla necessità di sostituire l’ormai compromesso ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, per procedere con la sostituzione del ministro della Difesa, generale Fernando Azevedo e Silva, reo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Isolato per il suo insanabile negazionismo rispetto alla pandemia di coronavirus, criticato da chi prima scommetteva su di lui per la mancanza di capacità mostrata nel gestire crisi economica e sanitaria, e insicuro della rielezione nel 2022. Stretto all’angolo il presidente delJair, attacca più che difendersi. E alla ricerca di conferme e di un sostegno cieco rispetto ai suoi desideri di controllo autoritario del paese, non ha esitato ad aprire la crisi anche con chi finora ha più di tutto garantito la sua permanenza al potere: le. Il capo dello Stato ha approfittato del rimpasto di governo nato dalla necessità di sostituire l’ormai compromesso ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, per procedere con la sostituzione del ministro della Difesa, generale Fernando Azevedo e Silva, reo di ...

