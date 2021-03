Bracconaggio fenomeno sempre diffuso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bracconaggio fenomeno

IL GIORNO

Sono questi alcuni degli episodi citati nel bilancio della polizia provinciale, nucleo ittico venatorio, contro ilnella Bergamasca, unche negli ultimi mesi ha fatto registrare ...©Shutterstock/HordynskiPhotography Se da un lato ildelè in diminuzione in diversi territori africani, la perdita dell'habitat avanza silenziosamente, con effetti devastanti ...La pesca non autorizzata e in violazione alle normative vigenti è un fenomeno che va bloccato e in questo senso l’operato degli agenti è stato tempestivo. A loro va il nostro plauso” ha dichiarato il ...Le attività d’indagine hanno portato al sequestro di 76 uccelli congelati, 153 reti da uccellagione, 550 panie, 300 lacci, 5 richiami elettromagnetici, 5 tagliole, 6 gabbie trappola, 1600 munizioni da ...