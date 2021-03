Bordo (Pd) attacca Salvini: 'Basta fare demagogia sul Covid, è insopportabile' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Partito Democratico va all'attacco contro le dichiarazioni improvvide di Matteo Salvini sulle misure restrittive varate proprio stasera dal governo. "Salvini se ne faccia una ragione: la demagogia ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Partito Democratico va all'attacco contro le dichiarazioni improvvide di Matteosulle misure restrittive varate proprio stasera dal governo. "se ne faccia una ragione: la...

Advertising

Sun_Moon_13 : RT @globalistIT: Un governo con l'amico dei nemici della scienza come Bolsonaro e Trump è la peggior scelta #Salvini #Pd #COVID19 https:/… - globalistIT : Un governo con l'amico dei nemici della scienza come Bolsonaro e Trump è la peggior scelta #Salvini #Pd #COVID19 - _CamillaGreco : RT @_FEDERATTA_: Le scialuppe eliminate me spiace . Chi è a bordo c'è , chi non c'è s'attacca. #tzvip - _FEDERATTA_ : Le scialuppe eliminate me spiace . Chi è a bordo c'è , chi non c'è s'attacca. #tzvip - massimo21021978 : @mazzettam ci potremmo mandare il generale figliuolo a bordo di un cacciabombardiere B-52, così si attacca un'altra bandierina sul petto!! -