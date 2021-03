Assegno unico per i figli 2021: cos’è, a chi spetta, requisiti e importo (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ stato approvato dal Senato il disegno di legge relativo all’Assegno unico per i figli. A disposizione sono stati investiti 20 miliardi. Ma come funziona? Vediamolo insieme. cos’è e a chi spetta L’Assegno unico per i figli è stato approvato, ma cosa è esattamente? E’ un “beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile”. L’obiettivo è quello di iniziare ad erogare i pagamenti dal primo luglio 2021. “Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L’Assegno unico e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ stato approvato dal Senato il disegno di legge relativo all’per i. A disposizione sono stati investiti 20 miliardi. Ma come funziona? Vediamolo insieme.e a chiL’per iè stato approvato, ma cosa è esattamente? E’ un “beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari cona carico nell’ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile”. L’obiettivo è quello di iniziare ad erogare i pagamenti dal primo luglio. “Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L’e ...

