AdR | Troncone in audizione alla Camera | estendere la procedura dei voli Covid Tested

(Teleborsa) – L'Amministratore Delegato di ADR Marco Troncone ha proposto in audizione presso la commissione Trasporti alla Camera di estendere "a livello nazionale e sulle destinazioni strategiche per il Paese" i voli Covid Tested, la procedura di viaggio disegnata da Aeroporti di Roma che consente – con un controllo preventivo sul 100% dei passeggeri – una radicale riduzione del rischio di importazione del contagio in alternativa alla quarantena fiduciaria. In una nota ADR ha ricordato come l'aeroporto Leonardo da Vinci sia stato "precursore nell'attivare i corridoi sanitari che permettono lo spostamento in sicurezza dei passeggeri. Dallo scorso 8 dicembre, quando è stata avviata la sperimentazione sui ...

