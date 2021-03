A Miami Tsitsipas ferma Sonego. Stasera Sinner nei quarti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stop agli ottavi per Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Miami. Per il 25enne torinese niente da fare contro il n. 5 del mondo Stefanos Tsitsipas, che si è imposto 6 - 2 7 - 6(2) in un'ora e 31 minuti ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Stop agli ottavi per Lorenzoal Masters 1000 di. Per il 25enne torinese niente da fare contro il n. 5 del mondo Stefanos, che si è imposto 6 - 2 7 - 6(2) in un'ora e 31 minuti ...

Advertising

infoitsport : Masters1000 Miami 2021, Lorenzo Sonego lotta, ma deve cedere in due set a Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale - Gazzetta_it : Tennis, a Miami Tsitsipas ferma #Sonego. Stasera #Sinner nei quarti - aribaus : RT @zazoomblog: Masters1000 Miami 2021 Lorenzo Sonego lotta ma deve cedere in due set a Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale - #Masters1… - zazoomblog : Masters1000 Miami 2021 Lorenzo Sonego lotta ma deve cedere in due set a Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale -… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #TENNIS Lorenzo Sonego lotta, ma deve cedere in due set a Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale a #Miami -