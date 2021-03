Wta Miami 2021, il montepremi e il prize money (Di martedì 30 marzo 2021) Il montepremi e il prize money del Wta di Miami 2021, in programma dal 23 marzo al 3 aprile. Si ritorna in campo sul cemento americano con le big del tennis femminile pronte a darsi battaglie, nonostante qualche forfait che ha coinvolto anche il tabellone degli uomini. Per l’Italia nel tabellone principale è presenta la sola Camila Giorgi. E’ di ben 6,687,570 di dollari il montepremi complessivo del torneo, con la vincitrice che percepirà oltre 250 mila euro e 1000 punti per il ranking Wta. Punti che saranno molto importanti per le prime posizioni, per una situazione che può cambiare da una settimana all’altra. Di seguito il prize money nel dettaglio: PRIMO TURNO: 8,407€ (10 punti Wta) SECONDO TURNO: 13,451€ (35 punti Wta) TERZO TURNO: 21,858€ (65 ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Ile ildel Wta di, in programma dal 23 marzo al 3 aprile. Si ritorna in campo sul cemento americano con le big del tennis femminile pronte a darsi battaglie, nonostante qualche forfait che ha coinvolto anche il tabellone degli uomini. Per l’Italia nel tabellone principale è presenta la sola Camila Giorgi. E’ di ben 6,687,570 di dollari ilcomplessivo del torneo, con la vincitrice che percepirà oltre 250 mila euro e 1000 punti per il ranking Wta. Punti che saranno molto importanti per le prime posizioni, per una situazione che può cambiare da una settimana all’altra. Di seguito ilnel dettaglio: PRIMO TURNO: 8,407€ (10 punti Wta) SECONDO TURNO: 13,451€ (35 punti Wta) TERZO TURNO: 21,858€ (65 ...

Ultime Notizie dalla rete : Wta Miami Miami Open: Sonego batte Galan, agli ottavi affronterà Tsitsipas Continua l'avventura di Lorenzo Sonego al "Miami Open" , primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando - combined con il WTA 1000 - sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock ...

Miami, super Sinner agli ottavi Battuto Khachanov in tre set Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel "Miami Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando " in parallelo con il Wta 1000 " sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard ...

WTA Miami, Andreescu agli ottavi Corriere dello Sport.it Miami Open, Sonego batte Galan e vola agli ottavi contro Tsitsipas Continua l’avventura di Lorenzo Sonego al "Miami Open" , primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta ...

WTA Miami: Muguruza suda sette camicie contro Kalinskaya. Pliskova non sfata il tabù Pegula Giornata segnata dal forte vento e dal caldo al Miami Open. Quasi tutti gli altri match sono hanno avuto un andamento a dir poco altalenante. Ha fatto eccezione solamente la stesa patita da Liudmila ...

