Sunshine Manor, il videogioco horror in pixel art che è un inno agli anni Ottanta (Di martedì 30 marzo 2021) Quando il cuore batte a 8 bit. La pixel art, che definiva i videogiochi anni fa, non è mai passata di moda. Per fortuna. E Sunshine Manor, il titolo Fossil Games che uscirà in autunno, ne è la prova. Per i nostalgici degli anni Ottanta e per gli amanti dell'horror, questo videogame si prospetta come una chicca deliziosa. Sunshine Manor Trailer Sunshine Manor era già entrato nella rosa dei videogiochi indie da aspettare nel 2021 e quando, qualche giorno fa, Fossil Games ha pubblicato il secondo trailer, la curiosità si è fatta ancora più intensa. Dovremo aspettare l'autunno per poterci giocare, ma ci sono già cose che sappiamo e che ci piacciono molto. Citazioni, musica e ... Leggi su gqitalia (Di martedì 30 marzo 2021) Quando il cuore batte a 8 bit. Laart, che definiva i videogiochifa, non è mai passata di moda. Per fortuna. E, il titolo Fossil Games che uscirà in autunno, ne è la prova. Per i nostalgici deglie per gli amanti dell', questo videogame si prospetta come una chicca deliziosa.Trailerera già entrato nella rosa dei videogiochi indie da aspettare nel 2021 e quando, qualche giorno fa, Fossil Games ha pubblicato il secondo trailer, la curiosità si è fatta ancora più intensa. Dovremo aspettare l'autunno per poterci giocare, ma ci sono già cose che sappiamo e che ci piacciono molto. Citazioni, musica e ...

Advertising

PlayStationBit : Riuscirete a battere lo #ShadowMan? @Fossil_Games #SunshineManor #horror - GamingToday4 : Sunshine Manor disponibile per l’autunno 2021 - gamescore_it : Sunshine Manor, il GdR horror si mostra in un nuovo trailer! - - TWGEEKIT : Sunshine Manor, horror RPG in pixel art in arrivo a fine anno, nuovo video - Nextplayer_it : Sunshine Manor: è stata appena rilasciata un anteprima dei gioco -

Ultime Notizie dalla rete : Sunshine Manor Sunshine Manor: rilasciato un nuovo trailer vigamusmagazine Sunshine Manor, il videogioco horror in pixel art che è un inno agli anni Ottanta Fossil Games ha pubblicato un nuovo trailer del suo RPG horror in pixel art Sunshine Manor, in arrivo in autunno promette davvero molto, molto bene ...

Sunshine Manor disponibile per l’autunno 2021 Se siete fan degli Horror ma anche degli 8-Bit sappiate che Sunshine Manor è il gioco che fa per voi. Realizzato dalla Fossil Games, questo splatter pixelato è disponibile alla prenotazione già da ora ...

Fossil Games ha pubblicato un nuovo trailer del suo RPG horror in pixel art Sunshine Manor, in arrivo in autunno promette davvero molto, molto bene ...Se siete fan degli Horror ma anche degli 8-Bit sappiate che Sunshine Manor è il gioco che fa per voi. Realizzato dalla Fossil Games, questo splatter pixelato è disponibile alla prenotazione già da ora ...