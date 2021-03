Sonego avanza agli ottavi: troverà l'ostacolo Tsitsipas (Di martedì 30 marzo 2021) Prosegue l'avventura di Lorenzo Sonego uscito, questa notte, vittorioso da una partita durissima con Daniel Galan. Sonego è stato abilissimo a rimanere agganciato alla partita tecnicamente e ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Prosegue l'avventura di Lorenzouscito, questa notte, vittorioso da una partita durissima con Daniel Galan.è stato abilissimo a rimanere agganciato alla partita tecnicamente e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sonego avanza Sonego avanza agli ottavi: troverà l'ostacolo Tsitsipas Alla fine della partita Sonego ha vinto 13 dei 17 punti che sono andati oltre i 9 colpi, finendo sostanzialmente in pareggio in quelli decisi da scambi più corti. Ciò è stato ottenuto grazie alle sue ...

DIRETTA MIAMI OPEN 2021/ Streaming video tv: Sonego, che vittoria contro Galan! Che invece avanza, e adesso se la vedrà con Marton Fucsovics o Andrey Rublev; Musetti invece lascia a due la rappresentanza italiana nel Miami Open 2021, il match tra Lorenzo Sonego e Daniel Galan ...

Miami, Sonego avanza: battuto Fratangelo Corriere della Sera Sonego avanza agli ottavi: troverà l'ostacolo Tsitsipas Martedi prossimo, sul cemento blu di Miami, Lorenzo sfiderà il greco Tsitsipas per gli ottavi di finale del Masters 1000 ...

ATP Miami: prosegue la corsa di Sonego, ottavi contro Tsitsipas Lorenzo Sonego deve sudare per due ore ma supera Daniel Galan. Primo ottavo a Miami, martedì la sfida a Stefanos Tsitsipas ...

