(Di martedì 30 marzo 2021)subì un intervento di aumento delil suo. Lo ha rivelato la stessa attrice in un'intervista a ' The Times '. Nel 2001, la, oggi splendida 63enne, si sottopose ad ...

Advertising

tristemondo : Sharon Stone: 'Un chirurgo mi aumentò il seno senza consenso' - imaginaervum : Il docente di neurofisiologia sta raccontando che anni fa una produzione francese ha contattato un suo collega per… - VanityFairIt : L'attrice rivela al Times il clamoroso aneddoto datato 2001, quando si sottopose ad un intervento per rimuovere due… - fraschinipaolo : Sharon Stone: 'Il chirurgo mi aumentò il seno senza consenso' - solospettacolo : Sharon Stone, il chirurgo mi aumentò il seno senza consenso -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

subì un intervento di aumento del seno senza il suo consenso. Lo ha rivelato la stessa attrice in un'intervista a ' The Times '. Nel 2001, la, oggi splendida 63enne, si sottopose ad ..."Il chirurgo ha modificato il mio corpo senza chiedermi il consenso, pensava che avrei avuto un aspetto migliore ". Era il 2001 quando, oggi 63enne, si sottopose ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del seno , in seguito all'asportazione di due tumori benigni. Al risveglio dall' anestesia , però, l'attrice ...Sharon Stone ha raccontato che il suo chirurgo decise di aumentarle il senso senza prima avere il suo consenso.L'attrice rivela al Times il clamoroso aneddoto datato 2001, quando si sottopose ad un intervento per rimuovere due tumori benigni: «Tolsi le bende e mi accorsi che aveva modificato il mio corpo a mia ...