Sampdoria | si allontana il riscatto di Keita | i motivi

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 marzo 2021) Si complica ildiBalde da parte della: ecco perché Mai come in questa stagione il finale di campionato sarà decisivo per le sorti di alcuni calciatori. Se nulla sembra cambiare nel futuro di Gaston Ramirez, addio quasi certo con la, tutto ancora in bilico perBalde. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 L’attaccante senegalese, come riporta Il Secolo XIX, finora non ha convinto totalmente la. Il suo rendimento, cinque gol all’attivo, ma soprattutto le prestazioni a fase alterne, mettendo parecchi dubbi in testa alla dirigenza blucerchiata. Tra l’ingaggio, fuori portata, e il prezzo dellaper il momento nicchia sul futuro di...