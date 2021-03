Renzi e i parlamentari con licenza di viaggiare: ecco documento ministero (Di martedì 30 marzo 2021) licenza di viaggiare per i parlamentari. Mentre ancora non si placano le polemiche sulle ‘trasferte’ di Matteo Renzi, l’ultima in Bahrain per il Gp di Formula 1, la risposta agli interrogativi sull’obbligo o meno di quarantena per deputati e senatori che rientrano dall’estero si trova in un documento del ministero della Salute. Con una comunicazione inviata il 30 ottobre scorso al collegio dei questori di Palazzo Madama, in possesso dell’Adnkronos e firmata dal direttore generale Giovanni Rezza, il ministero replica a una richiesta di delucidazioni avanzata dal Senato il 15 ottobre proprio in merito ad eventuali deroghe all’isolamento fiduciario in caso di trasferte senatoriali fuori dai confini nazionali. documento alla mano, secondo il combinato ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021)diper i. Mentre ancora non si placano le polemiche sulle ‘trasferte’ di Matteo, l’ultima in Bahrain per il Gp di Formula 1, la risposta agli interrogativi sull’obbligo o meno di quarantena per deputati e senatori che rientrano dall’estero si trova in undeldella Salute. Con una comunicazione inviata il 30 ottobre scorso al collegio dei questori di Palazzo Madama, in possesso dell’Adnkronos e firmata dal direttore generale Giovanni Rezza, ilreplica a una richiesta di delucidazioni avanzata dal Senato il 15 ottobre proprio in merito ad eventuali deroghe all’isolamento fiduciario in caso di trasferte senatoriali fuori dai confini nazionali.alla mano, secondo il combinato ...

