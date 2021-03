Realizzare un passaporto vaccinale non è difficile | altra cosa è riuscire a usarlo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 30 marzo 2021) «Creare le condizioni per riaprire le attività nell’Unione europea senza rischi». Con queste parole il commissario europeo responsabile dei vaccini, Thierry Breton, ha parlato del Certificato Verde Digitale, il documento che dovrebbe facilitare la libera circolazione nell’Unione durante la pandemia. Il certificato sarà una prova che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, che ha ricevuto un risultato negativo del test o che è guarita dalla malattia (per questo motivo parlare soltanto dinon è corretto), e dovrebbe diventare operativo dal 15 giugno. Chi rispetterà le condizioni potrebbe quindi usare il certificato per prendere un aereo, viaggiare con maggiore semplicità, partecipare a un evento in pubblico. Anche il sottosegretario agli Affari europei Vincenzo Amendola ha parlato del progetto in un’intervista alla Stampa: ...