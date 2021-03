Picentini | pomeriggio tragico | due suicidi a poca distanza

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDuel’uno dall’altro, a Giffoni Valle Piana e a Montecorvino Pugliano. In entrambi i casi si tratta di due persone con problemi depressivi e psichici. Nel primo caso si tratta di un giovane di 29 anni con alle spalle notevoli problemi di natura psichica. Questa mattina si era allontanato di casa e aveva lasciato una lettera. Ad ora di pranzo ha deciso di mettere fine alla sua vita dandosi fuoco. Il suo corpo carbonizzato e privo di vita è stato ritrovato in località Terravecchia. Il secondo episodio nel tardoè avvenuto a Montecorvino Pugliano e ha riguardato un uomo di 50 anni di origine rumena. Da tempo viveva in Italia con il fratello, ma era stato assalito negli ultimi tempi da un forte stato depressivo a causa della perdita di lavoro. Così ha ...