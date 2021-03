Per la Boldrini i soldi per la colf sono due spicci: «Solo 2mila euro» (Video) (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Non c’è niente da fare: più la Boldrini si arrampica sugli specchi, e più il rumore delle unghie sul vetro diventa stridente e insopportabile. L’ultima gaffe dell’ex presidente della Camera è andata in onda su Rete4, durante la trasmissione Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro, che ha dedicato un servizio allo scandalo di Donna Laura con le sue ex collaboratrici. A precisa domanda sulla mancata liquidazione di Lilia, la sua ex colf moldava, la Boldrini ha infatti risposto con nonchalance: «Ma perché deve essere sempre un modo per imbrogliare? Perché dovrei imbrogliare Lilia? Era sempre stata regolare… per 2mila euro? Ma per favore, siamo seri». C’erano la Boldrini, il patronato e una colf moldava Ecco, forse per Laura ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Non c’è niente da fare: più lasi arrampica sugli specchi, e più il rumore delle unghie sul vetro diventa stridente e insopportabile. L’ultima gaffe dell’ex presidente della Camera è andata in onda su Rete4, durante la trasmissione Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro, che ha dedicato un servizio allo scandalo di Donna Laura con le sue ex collaboratrici. A precisa domanda sulla mancata liquidazione di Lilia, la sua exmoldava, laha infatti risposto con nonchalance: «Ma perché deve essere sempre un modo per imbrogliare? Perché dovrei imbrogliare Lilia? Era sempre stata regolare… per? Ma per favore, siamo seri». C’erano la, il patronato e unamoldava Ecco, forse per Laura ...

stanzaselvaggia : La ex colf moldava costretta in questi giorni ad andare al patronato per avere quel che le spetta, sue ex collabora… - DSantanche : No scusate fatemi capire: quindi per chi ci rifila abitualmente gran retorica sull’emancipazione femminile una “… - LegaSalvini : ++ IL FATTO QUOTIDIANO: «DONNE CONTRO LA BOLDRINI: 'DOPO TRE ANNI DI LAVORO SONO ANDATA VIA, ORA LOTTO AL CAF PER A… - JosephGhorna : RT @piergiuseppe36: Per Boldrini 2.000 euro sono briciole per poveracci: “La colf si sente imbrogliata per quella cifra? Ma per favore” htt… - Iolanda07658172 : PER LEI SONO NOCCIOLINE ' -