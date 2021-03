Panchina d'Oro, bis di Gasperini. A Pippo Inzaghi quella d'argento (Di martedì 30 marzo 2021) Gian Piero Gasperini centra il bis. E non si tratta di Champions League (in campionato la sua Atalanta insegue la terza qualificazione consecutiva), ma di Panchina d'Oro: dopo il premio ricevuto il 3 ... Leggi su gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) Gian Pierocentra il bis. E non si tratta di Champions League (in campionato la sua Atalanta insegue la terza qualificazione consecutiva), ma did'Oro: dopo il premio ricevuto il 3 ...

Advertising

Atalanta_BC : Gian Piero #Gasperini vince la #PanchinaDOro per il secondo anno consecutivo! ?? Complimenti Mister!! ?? Gian Piero… - AAlciato : +++Panchina d’Oro assegnata a Gasperini per il secondo anno consecutivo @SkySport - FIGC : È Gian Piero #Gasperini il miglior #allenatore della scorsa stagione di @SerieA! Il tecnico dell'@Atalanta_BC ha ri… - gilnar76 : Panchina d’oro, vince Gasperini ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - GiAdUzZoLa90 : RT @AAlciato: +++Panchina d’Oro assegnata a Gasperini per il secondo anno consecutivo @SkySport -