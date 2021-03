Moby, nello scontro fra Onorato e fondi irrompe Grimaldi: «Prendo tutto io» (Di martedì 30 marzo 2021) Iniziato in tribunale il duello sull’accordo relativo ai debiti. L’armatore concorrente pronto ad accollarsi il personale Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 30 marzo 2021) Iniziato in tribunale il duello sull’accordo relativo ai debiti. L’armatore concorrente pronto ad accollarsi il personale

Moby, nello scontro fra Onorato e fondi irrompe Grimaldi: «Prendo tutto io» Il Tirreno Cambio di programma per Moby, niente accordo di ristrutturazione del debito bensì concordato Moby, il gruppo armatoriale che controlla anche la società ... non è stato così per i fondi obbligazionisti riuniti nell’Ad Hoc Group, tra i quali si contano Soundpoint Capital, Cheyenne Capital, ...

