Microsoft Flight Simulator ha la sua nave incagliata nel Canale di Suez (Di martedì 30 marzo 2021) Sappiamo tutti della nave da carico da 200.000 tonnellate che ha bloccato il Canale di Suez per quasi una settimana, visto che ha fatto il giro dei notiziari. Ora però sarete in grado di dare uno sguardo più da vicino alla Ever Given proprio grazie ad un paio di mod gratuite per Microsoft Flight Simulator. Il Simulatore di volo offre viste quasi fotorealistiche della Terra dalle cabine di pilotaggio di oltre due dozzine di aerei, ma i canali bloccati e gli ingorghi marittimi non fanno parte del gioco base. Per questo, dovrete scaricare la mod gratuita Suez Traffic Jam da Flightsim.to, così come le mod Global AI Ship Traffic e Dave's Crooked Library. Vi basta aggiungerle tutte e tre al vostro gioco e sarete in grado di sorvolare proprio ...

