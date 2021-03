Miami Open | Jannik Sinner ai quarti di finale | sconfitto Ruusuvuori

(Di martedì 30 marzo 2021)avanza aididel: l’altoatesino supera anche il finlandese, sconfiggendolo in due set Inarrestabile: l’azzurro in poco più di un’ora si sbarazza del finlandeseed accede tra i migliori 8 del Masters 1000 americano. La partita inizia con venti minuti di ritardo a causa del mancato funzionamento dell’occhio di Falco a causa di un guasto. Si torna alla “vecchia maniera” con i giudici di linea a sostituire la tecnologia. Il match sembra iniziare male per l’azzurro che subisce subito un break dal finlandese ma rimedia subito pareggiando i conti. Il primo set sul filo dell’equilibrio fin quando...

Giornata di ottavi di finale al "", primo ATP Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium. Jannik Sinner, n.31 del ranking e 21testa di serie, si è qualificato per i quarti ...DIRETTA2021: SINNER RUUSUVUORI 6 - 3 Al2021 le cose stanno andando bene per Jannik Sinner : l'altoatesino ha infatti vinto il primo set, in 37 minuti, con il risultato di 6 - 3 contro ...Jannik Sinner avanza ai quarti di finale del Miami Open: l’altoatesino supera anche il finlandese Ruusuvuori, sconfiggendolo in due set Inarrestabile Jannik Sinner a Miami: l’azzurro in poco più di un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 6-2 GAME SET AND MATCH SINNER! QUARTI DI FINALE CONQUISTATI! 40-15 DUE MATCH POINT JANNIK! 30-15 ROVESCIO PAZZESCO DI SINNER! L'azzurro appro ...