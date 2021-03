Messias: 'Contro il Napoli il Crotone darà tutto' (Di martedì 30 marzo 2021) Napoli - "Per noi sarà difficilissima con il Napoli ma dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato tutto". Lo ha dichiarato Junior Messias , giocatore del Crotone , ai microfoni di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 30 marzo 2021)- "Per noi sarà difficilissima con ilma dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato". Lo ha dichiarato Junior, giocatore del, ai microfoni di ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH – Bazzani: 'Messias ha qualità e velocità straordinarie, per il Napoli non sarà una partita facile contr… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH – Bazzani: 'Messias ha qualità e velocità straordinarie, per il Napoli non sarà una partita facile contr… - sportli26181512 : #Messias: 'Contro il Napoli il Crotone darà tutto': Il brasiliano: 'Mancano dieci finali e dobbiamo lottare per la… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERSO IL MATCH – Bazzani: 'Messias ha qualità e velocità straordinarie, per il Napoli non sarà una partita facile contr… - apetrazzuolo : VERSO IL MATCH – Bazzani: 'Messias ha qualità e velocità straordinarie, per il Napoli non sarà una partita facile c… -