Mangiano, dormono con positivi, ma non si infettano. Qual è il segreto dei "resistenti"? (Di martedì 30 marzo 2021) Due persone entrano in contatto con un positivo al covid. Mangiano con lui, interagiscono in un ambiente chiuso, senza mascherina. Una di loro si contagia, finisce in terapia intensiva. L’altro, nonostante l’esposizione diretta e continuata, non contrae il virus. Perché questo accade? Cosa hanno di diverso queste due persone? Cosa rende differenti i “suscettibili” dai “resistenti”? E soprattutto, come questa differenza può essere sfruttata per la lotta contro il coronavirus? Per rispondere a queste domande il genetista italiano Giuseppe Novelli, direttore del Laboratorio di Genetica Medica del Policlinico Tor Vergata di Roma, sta conducendo uno studio internazionale in collaborazione con 200 laboratori mondiali coordinati dalla Rockefeller University di New York. La risposta al covid è molto variegata, lo abbiamo visto. Ci sono gli asintomatici, chi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Due persone entrano in contatto con un positivo al covid.con lui, interagiscono in un ambiente chiuso, senza mascherina. Una di loro si contagia, finisce in terapia intensiva. L’altro, nonostante l’esposizione diretta e continuata, non contrae il virus. Perché questo accade? Cosa hanno di diverso queste due persone? Cosa rende differenti i “suscettibili” dai “”? E soprattutto, come questa differenza può essere sfruttata per la lotta contro il coronavirus? Per rispondere a queste domande il genetista italiano Giuseppe Novelli, direttore del Laboratorio di Genetica Medica del Policlinico Tor Vergata di Roma, sta conducendo uno studio internazionale in collaborazione con 200 laboratori mondiali coordinati dalla Rockefeller University di New York. La risposta al covid è molto variegata, lo abbiamo visto. Ci sono gli asintomatici, chi ...

