Letta non ne imbrocca una Botte dai renziani e da Salvini Dopo Malpezzi pure Serracchiani scelta da Lotti & C E sul Carroccio nel Ppe il Capitano lo frena

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 marzo 2021) “Speriamo che sia femmina”, una delle opere cinematografiche più note di Mario Monicelli, indiscusso maestro della cosiddetta commedia all’italiana, deve aver molto ispirato il segretario Pd Enricoche da giorni ripete come un mantra l’indispensabilità che a guidare i gruppi dem sia una donna. Regola che vale solo nel Parlamento italiano, evidentemente, perché a Bruxelles la delegazione Pd continua d essere guidata da Brando Benifei. “Sulla capogruppo decideranno domani (oggi, ndr) i deputati: i gruppi sono autonomi, per me l’unica cosa essenziale è che sia una donna”, ha ribadito anche ieri l’ex premier tornato apposta da Parigi. E per giustificare la sua ostinazione nel volere a tutti i costi una donna tira in ballo anche le scelte di Papa Francesco: “A chi mi dice che ho fatto questa cosa per scardinare gli equilibri interni dico: nel 2021 anche in Vaticano è ...