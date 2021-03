Le serie tv su Netflix ad aprile 2021, da Zero a Tenebre e Ossa (Di martedì 30 marzo 2021) Il catalogo delle serie tv su Netflix ad aprile 2021 è ricco di novità: tra produzioni italiane e internazionali, anche in questo mese primaverile la piattaforma di streaming non delude i suo abbonati, che troveranno pane per i loro denti. Scopriamo i titoli delle serie tv su Netflix ad aprile 2021 più attesi. Si comincia con il 1° aprile. Nel giorno del Pesce d’aprile esce la seconda stagione di Prank Encounters, programma umoristico presentato da Gaten Matarazzo (Stranger Things). L’attore introduce una serie di spaventose candid camera in cui persone comuni si ritrovano protagoniste: scherzi da brivido che metteranno a dura prova i loro nervi. Il 2 aprile è la volta di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Il catalogo delletv suadè ricco di novità: tra produzioni italiane e internazionali, anche in questo mese primaverile la piattaforma di streaming non delude i suo abbonati, che troveranno pane per i loro denti. Scopriamo i titoli delletv suadpiù attesi. Si comincia con il 1°. Nel giorno del Pesce d’esce la seconda stagione di Prank Encounters, programma umoristico presentato da Gaten Matarazzo (Stranger Things). L’attore introduce unadi spaventose candid camera in cui persone comuni si ritrovano protagoniste: scherzi da brivido che metteranno a dura prova i loro nervi. Il 2è la volta di ...

Advertising

GQitalia : Se anche tu stai guardando la nuova serie di Netflix te lo sei sicuramente domandato #netflix #skyrojo… - GQitalia : «Sky Rojo 2» si farà. Anzi, è già pronta. Quali sono le anticipazioni dei nuovi episodi della serie spagnola di Ále… - pinkvflower : comunque sto pagando netflix da ottobre inutilmente visto che per sei mesi ho seguito il gf e ora in questo periodo… - wctsxn : @tuamamj è la protagonista di una serie tv marvel-netflix che si chiama appunto “jessica jones”. la marvel ha fatto… - murieIismo9 : @scvglia vabbe sbilanciati su La serie per la quale hai detto 'ok mi scarico Netflix per vedere almeno questa' -