Lazio Torino, la Corte sottolinea: «Comportamenti furbi per i granata, c’è stato profitto» (Di martedì 30 marzo 2021) Nella sentenza della Corte d’Appello – che ha rigettato il ricorso della Lazio – viene evidenziata la condotta anti sportiva del Torino La sentenza della Corte d’Appello ha stroncato il ricorso della Lazio per il mancato 3-0 assegnato a tavolino, nella gara contro il Torino. Nello stesso dispositivo, però, il Giudice sportivo ha sottolineato come la condotta tenuta dal club granata sia stata poco leale, anzi, volta a trarre dalla vicenda un evidente vantaggio. Di seguito, il passaggio: «Non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Nella sentenza dellad’Appello – che ha rigettato il ricorso della– viene evidenziata la condotta anti sportiva delLa sentenza dellad’Appello ha stroncato il ricorso dellaper il mancato 3-0 assegnato a tavolino, nella gara contro il. Nello stesso dispositivo, però, il Giudice sportivo hato come la condotta tenuta dal clubsia stata poco leale, anzi, volta a trarre dalla vicenda un evidente vantaggio. Di seguito, il passaggio: «Non vi è dubbio che la Società F.C.S.p.A. abbia trattodal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società. Al proposito, non può che ...

