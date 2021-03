Lazio-Torino, la Corte d’appello: “Granata furbi, hanno tratto profitto” (Di martedì 30 marzo 2021) Lazio-Torino verrà giocata dopo la decisione della Corte d'appello di respingere il ricorso dei biancocelesti tramite un provvedimento ufficiale. La stessa nota ha però sottolineato un comportamento irrispettoso del Torino: "Non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società Granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021)verrà giocata dopo la decisione dellad'appello di respingere il ricorso dei biancocelesti tramite un provvedimento ufficiale. La stessa nota ha però sottolineato un comportamento irrispettoso del: "Non vi è dubbio che la Società F.C.S.p.A. abbiadal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, ...

