La Guardia di Finanza sequestra 60mln mascherine pericolose in tutta Italia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 marzo 2021) Sono statete questa mattina oltre 60 milioni difacciali, giacenti in depositi in tutto il territorio nazionale, e in attesa d’essere distribuite. L’operazione è stata condotta dalladidella compagnia di Gorizia. I dispositivi di protezione individuale non erano conformi alle normative vigenti eper la salute.L’ operazione nasce da una precedente inchiesta della Procura di Gorizia sui dispositivi di protezione individuale assegnati alle Aziende sanitarie del Fvg. Si tratta del residuo di forniture, per circa 250 milioni di pezzi, ereditato dalla precedente gestione della struttura nazionale per l’emergenza. La maxi operazione delladiI finanzieri di Gorizia stanno acquisendo documentazione e dati ...