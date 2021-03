Juventus | Cobolli Gigli | “Ronaldo? Non lo avrei acquistato e ora va ceduto”

Leggi su sportface

(Di martedì 30 marzo 2021) L’ex presidente della, Giovanni, ha criticato ancora una volta la scelta della dirigenza bianconera di acquistare Cristianoe chiede ora di cederlo, riconoscendo che sarà però difficile riuscirci: “Gli errori che imputo all’attuale dirigenza dellasono quelli commessi sul mercato. Certi acquisti e certe cessioni non hanno convinto in pieno. Cristiano? A dire la verità io non lo. Da quanto mi risulta, questo era anche il pensiero dell’ex dg bianconero Beppe Marotta.è un campione straordinario, ma il suo ingaggio da 31 milioni di euro a stagione è fuori portata per un club come la Juve. Lo cederei, ma trovare una squadra in grado di assicurargli questo stipendio ...