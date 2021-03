Isola dei famosi: Zorzi bacchetta i naufraghi (Di martedì 30 marzo 2021) Contro chi ha puntato il sito Tommaso Zorzi, opinionista dell’Isola dei famosi? L’influencer, nel suo “Punto Z”, il momento più atteso della puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, ha detto la sua sui naufraghi in gioco. Punzecchiante e crudelissimo, non ha risparmiato nessuno… Le sue pagelle sono davvero impietose. Dopo il Late show del Grande Fratello Vip è ora il “Punto Z” dell’Isola dei famosi ad Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 30 marzo 2021) Contro chi ha puntato il sito Tommaso, opinionista dell’dei? L’influencer, nel suo “Punto Z”, il momento più atteso della puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, ha detto la sua suiin gioco. Punzecchiante e crudelissimo, non ha risparmiato nessuno… Le sue pagelle sono davvero impietose. Dopo il Late show del Grande Fratello Vip è ora il “Punto Z” dell’deiad Articolo completo: dal blog SoloDonna

